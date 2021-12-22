Kartal'da iki katlı kafede yangın paniği

DHA

İstanbul'un Kartal ilçesi Soğanlık Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan iki katlı kafede saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kafenin ikinci katında çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının merkezine ulaşarak yangına müdahale etti. Polis ekipleri kafenin üst katında bulunan katları tedbir amaçlı boşaltarak çevrede önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

'KAPIYI ÇALDILAR, ÖYLE HABERİMİZ OLDU'

Kafede hasar meydana gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedenini öğrenmek için soruşturma başlattı.

Binada oturan İbrahim Kaya, "Yangın olduğunu söylediler. Aşağıya indik. Burada oturuyoruz. Geçerken haber verdiler. Kapıyı çaldılar. Öyle haberimiz oldu. Kafede kalan yok. Binayı boşalttık hemen. İtfaiye geldi. Kimsede bir sıkıntı yok şu anda" dedi.