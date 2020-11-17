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Kartal'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 1 ağır yaralı

İstanbul'da Kartal sahil yolu mevkiinde makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil kaza sonucu ikiye bölündü. Otomobil sürücüsü ağır yaralandı

17.11.2020 - 03:07 | Güncelleme: ABONE OL
Kartal'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 1 ağır yaralı - HABERLER
DHA

Kaza, saat 00.00 sıralarında Kartal sahil yolu Maltepe istikametinde meydana geldi. Çevredeki görgü tanıklarının iddiasına göre, sahil yolu üzerinde makas atarak ilerlediği belirtilen Özgür Karataş yönetimindeki 35 HER 13 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaca çarparak takla attı.

Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yola fırladı. DHA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karataş'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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