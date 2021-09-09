Kartal'da "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçtan uyuşturucu madde çıktı

Alınan bilgiye göre, Kordonboyu Mahallesi'nde asayiş uygulaması yapan polis, şüpheli görülen bir aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan iki şüpheli, kovalamacanın ardından Tuzla Marmara Caddesi'nde durduruldu.

Araçtaki R.D. ve Ş.Ö'yü yakalayan ekip yaptıkları aramada 10 kilo 525 gram bonzai, 66,18 gram metamfetamin, 1 paketleme makinesi, 28 adet şeffaf poşet ve 13 cep telefonu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheliden R.D tutuklanırken, Ş.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.