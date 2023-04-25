Kartal'da bottan denize düşen 2 kişiden 1'i kayboldu

Kartal Dragos sahilinde küçük bir botla denize açılan iki kişi henüz bilinmeyen bir sebeple suya düştü. Botta bulunlardan 1'i Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılırken diğeri ise denizde kayboldu. Kaybolan kişiyi arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri de destek verdi.

Olay, Kartal Dragos sahilinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri bilinmeyen iki kişi, küçük bir botla Dragos sahilinden denize açıldı. Bir süre denizde ilerleyen bottaki ikili henüz bilinmeyen bir sebeple denize düştü.