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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kartal'da bıçaklı saldırı: 1 ağır yaralı

        Kartal'da bıçaklı saldırı: 1 ağır yaralı

        İstanbul Kartal'da kaldırımda yürüdüğü sırada 2 şüphelinin bıçaklı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 06:57 Güncelleme: 23.08.2023 - 06:58
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        Kartal'da bıçaklı saldırı: 1 ağır yaralı
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        Kartal'da kaldırımda yürüyen kişi, iddiaya göre 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Yardım çığlığı üzerine gelenler, yaralı olarak buldukları kişiye müdahale etti. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Olay, saat 23.30 sıralarında Topselvi Caddesi'nde meydana geldi. Yardım çığlıkları duyan vatandaşlar, sesin geldiği tarafa doğru yönelince park halindeki otomobilin altında yatan yaralı bir kişi buldu. Bu sırada 2 kişi de olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        AĞIR YARALANDI

        Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunda bıçak yaraları olan kişiyi, Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. DHA'nın haberine göre, üzerinden kimlik çıkmayan yaralı hastanede ameliyata alınırken, sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

        Polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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        #kartal
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