Kartal'da balıkçı teknesinde yangın

İstanbul Kartal'da balıkçı teknesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kumrular İskelesinde bulunan Albatros isimli balıkçı teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Bölgeye gelen deniz polisleri sahil şeridinde, aydınlatma yaparak incelemelerde bulundu.