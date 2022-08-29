Kartal'da alkollü sürücü dehşeti: 2'si ağır 4 yaralı

AA

İstanbul'un Kartal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Atalar Mahallesi Kortej Caddesi'nde, Umut A. idaresindeki 35 AAD 181 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken, yolda daha önce yapılan çalışma sırasında bırakılan asfalt parçalarına çarparak kontrolden çıktı. Ardından 2 yayaya çarpıp altına alan araç, park halindeki bir TIR ile bahçe duvarı arasına sıkışarak durabildi.

YARALI 2 YAYA İŞ MAKİNESİYLE KURTARILDI Sürücü Umut A. ve araçta bulunan Bedri K. ile 2 yaya yaralandı. Aracın altında kalan yayalar, yoldan geçen bir iş makinesinin yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. AA'nın haberine göre; yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI Polisin yaptığı kontrolde sürücünün alkollü olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza anı çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.