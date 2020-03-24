Kartal Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlara kişisel temizlik kiti dağıttı

24 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kartal Belediyesi, ilçede yaşayan ve evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara, kişisel temizlik ürünlerinden oluşan yardım kitleri dağıttı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele önlemlerinin artırıldığı ve genişletildiği belirtildi.
Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in süreci bizzat yönettiği yardım çalışması kapsamında, dağıtıma çıkmadan önce belediye binası önünde ekiplere yaptığı konuşmada şu görüşlere yer verildi:
"İlçemizde yaşayan ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü, tek başına yaşayan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara çok hızlı bir şekilde ulaşacağız. Hem Kaymakamlığımız, hem Emniyet Müdürlüğümüz hem de bizim Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nden gelen veriler neticesinde tespitlerimizi yaptık. Sizlere güveniyorum, komşularımızın bizlere ihtiyacı var. Bir aile olarak bu ihtiyaçları hep beraber karşılayacağız. Bireysel ziyaretlerin önüne geçmeye çalışıyoruz. O yüzden her ekibin başında mutlaka üniformalı bir zabıta arkadaşımız olacak. Bir şoför arkadaş, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzden bir arkadaş ve bir zabıta personeli olmak üzere her araçta toplam 3 kişi olacak. Ekip olarak birbirinize sahip çıkın. Lojistik anlamında hangi ihtiyacınız olursa olsun hepsini bizler karşılayacağız. Bu zor günleri atlattıktan sonra, böylesi zor süreçte fedakarca çalışan çalışma arkadaşlarımızın mutlaka mükafatı olacak. Hep birlikte başaracağız, yolunuz açık olsun teşekkür ediyorum."
Başkan Gökhan Yüksel’in konuşmasının ardından her bir araçta 3 personelin bulunduğu 8 ayrı ekip, dağıtımı yapmak üzere harekete geçti. Yardım çalışmaları kapsamında Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nden yardım alan 65 yaş üstü, 184 vatandaşa ulaşıldı. İçerisinde dezenfektan, sıvı sabun, maske, eldiven, kolonya ile birlikte 14 madde kuralının anlatıldığı broşürün bulunduğu çanta, her bir vatandaşa, ekipler tarafından teslim edildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!