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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk hafta maçında yarın Belçika ekibi Club Brugge ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 237. kez sahne alacak.Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 236 müsabakada 90 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı.

Söz konusu maçlarda 313 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 351 gol gördü.

BELÇİKA TEMSİLCİLERİNE KARŞI 9. MAÇ

Beşiktaş, Belçika ekipleriyle 8 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takım, bu maçlarda 2 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

1996-1997 sezonunda Molenbeek ile UEFA Kupası 1. turunda karşılaşan Beşiktaş, deplasmanda 0-0 berabere kalırken, sahasında oynadığı müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

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2004-2005 sezonunda UEFA Kupası'nda Standard Liege ile gruplarda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 2006-2007'de aynı organizasyonda ve aşamada rakip olduğu Club Brugge'e 2-1 üstünlük kurdu.

Club Brugge ile 2014-2015'te bu kez UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda mücadele eden Beşiktaş, rakibine 2-1 ve 3-1'lik skorlarla mağlup oldu. 2018-2019 sezonunda Genk ile UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında karşılaşan siyah-beyazlılar, sahasında rakibine 4-2 yenilirken, deplasmandaki müsabaka ise 1-1 berabere sonuçlandı.

Belçika ekibi Club Brugge ise Avrupa kupalarında Türk takımlarına karşı 9 kez rakip oldu. Brugge temsilcisi; Beşiktaş, Galatasaray ve RAMS Başakşehir ile oynadığı bu maçların 3'ünü kazandı, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sinden mağlup ayrıldı.

ÜÇ KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003'te ise UEFA Kupası'nda adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek finale yükseldi.

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FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yendi.

FARKLI MAĞLUBİYETLER

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nin 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ekibiyle 2016-2017 sezonunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0'lık skorlarla yenildi.

ABOUBAKAR VE CENK TOSUN'UN AMACI EN GOLCÜ OLMAK

Siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle zirvede yer alıyor.

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Bu alanda Oktay Derelioğlu'nu 12'şer kez fileleri havalandıran Ricardo Quaresma ile Bobo takip ediyor.

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda bulunan Cenk Tosun ile Vincent Aboubakar ise siyah-beyazlı formayla Avrupa'da 11'er gole imza attı.

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de gol sevinci yaşayamayan Aboubakar, özellikle UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki performansıyla dikkati çekiyor. Aboubakar, bu sezon Avrupa'daki 6 maçta fileleri 5 kez havalandırdı. Kamerunlu futbolcu, Club Brugge karşısında bir gol bulursa siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü yabancı oyuncusu sıralamasında Quaresma ile Bobo'yu yakalayacak. Aboubakar, 2 gol atarsa Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü yabancı oyuncusu unvanını ele geçirecek.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle sezona iyi başlayamayan ve şu ana dek fazla süre alamayan Cenk Tosun da şansızlığını kırmak için teknik direktör Şenol Güneş'ten forma bekleyecek. Avrupa kupalarında 2 maçta 11 dakika sahada kalabilen deneyimli futbolcu, yarın şans bulması ve gol sevinci yaşaması halinde Aboubakar gibi Quaresma ile Bobo'yu Avrupa kupalarında yakalayacak.