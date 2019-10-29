29 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in 9. haftasında taraftarı önünde Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek puanını 12 yapan ve lider Alanyaspor'la arasındaki puan farkını 6'ya indiren Beşiktaş, yarışa dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Geride kalan 9 haftada yaşanan sakatlıklar ve kart cezalıları nedeniyle bir türlü ideal 11'ini sahaya süremeyen ve tam 24 farklı futbolcuya ilk 11'de şans veren Teknik Direktör Abdullah Avcı, sakatlığı bulunan oyunculardan gelen haberlerle rahatladı. Galatasaray galibiyetiyle takımın morali tavan yaparken, sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almayan Burak Yılmaz, Kevin N'Koudou, Victor Ruiz ve Douglas'ın Antalyaspor maçı öncesinde hazır olması bekleniyor. Dün yapılan antrenmanda Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz dışında eksik oyuncu bulunmazken, bu isimlerden N'Koudou düz koşu yaptı, Douglas ve Victor Ruiz ise takımla birlikte çalıştı. Yaşadığı sakatlık sonrasında 2 hafta takımdan ayrı kalan N'Koudou'nun bu hafta içinde hazır hale gelmesi bekleniyor.
BURAK YILMAZ YETİŞEBİLİR
Geride kalan haftada birçok sakatlık haberiyle sarsılan Beşiktaş'ta, bu hafta gelen haberler ise yüzleri güldürdü. Takımın önemli isimlerinin bu hafta geri dönmesiyle birlikte neredeyse tam kadro çalışan Beşiktaş'ta golcü oyuncu Burak Yılmaz'ın da hafta içinde takıma dahil olması bekleniyor. Ankaragücü maçı sonrasında sağ kasığında kanama meydana gelen ve geçen hafta yapılan tedaviye hızlı yanıt veren golcü futbolcunun durumu, bu hafta içi yapılacak olan tetkiklerin ardından belli olacak. Burak'tan gelecek olan habere göre, siyah-beyazlıların Antalyaspor maçında Dorukhan dışında tam kadro olması bekleniyor. Beşiktaş'ta Antalyaspor mücadelesinde yer alamayacak olan bir diğer isim de Caner Erkin. Galatasaray karşısında çok formda olan ve takımının galibiyetinde önemli bir rol oynayan yıldız oyuncu, itiraz sonrasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşmüştü.
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