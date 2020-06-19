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Haberlerİş-YaşamKart kullananların 3 aylık enflasyonu yüzde 14

Pandemi boyunca kartlı harcamaların enflasyonu yüzde 14

Merkez Bankası rakamlarına göre pandeminin başladığı 13 Mart haftasında kredi kartları ile 142 milyon adet alışveriş karşılığında 21 milyar liralık harcama yaptık. 12 Mayıs haftasında ise 118 milyon alışverişe 20 milyar lira ödedik. İşlem başına harcama tutarı 3 ayda yüzde 14 artarak 149 liradan 170 liraya çıktı. İşlem başına en yüksek fiyat artışı müteahhitlik işlerinde oldu. Ancak işlem başına kırtasiye ve ofis malzemeleri ödemesinin yüzde 42, sağlık ve sağlık ürünlerinin yüzde 24.3, elektronik ve bilgisayarın yüzde 22, gıda harcamalarının yüzde 16.1 artması dikkat çekti. Benzin, konaklama ve sigortaya yaptığımız harcamalar azaldı. Rahim Ak'ın haberi

19.06.2020 - 08:00 | Güncelleme: ABONE OL
Kredi kartı

Merkez Bankası'nın yayımladığı haftalık kredi kartı harcama ve işlem adedi verileri pandemi boyunca 3 aylık süreçte kredi kartı ile yaptığımız harcamaların ortalama enflasyonunun yüzde 14 olduğunu ortaya koydu. Bankanın yayımladığı kart harcama tutarının işlem adedine bölünmesi sonucu yaptığımız hesaplamaya göre kartlarla yaptığımız alışverişin niteliğinin pek değişmediğini varsayarsak (yani benzer ürünleri satın aldığımız düşünüldüğünde) pandemi boyunca kredi kartı kullanarak alışveriş yapanların 3 aylık enflasyonu yüzde 14 oldu.

MARKETTE İŞLEM BAŞINA 89 LİRA ÖDEMİŞTİK

Bankanın rakamlarına göre pandeminin başladığı 13 Mart haftasında kredi kartları ile 142 milyon adet alışveriş karşılığında 21 milyar liralık harcama yaptık. Yani işlem başına cebimizden çıkan para 149 lira oldu. İşlem başına en yüksek ödemeyi altın ve ve mücevher fiyatı yüksek olduğu için doğal olarak 833 lira ile kuyumculara yaptık. Yemek için her defasında ortalama 45 lira, market ve alışveriş merkezlerinde ise 89 liralık fatura ile karşılaştık.

MART ORTASINDA İŞLEM BAŞINA 149 LİRA ÖDÜYORDUK

13.03.2020Alışveriş tutarı (bin TL)Alışveriş işlem adedi (bin)1 işlemde ödenen ortalama ücret
TOPLAM21.272.308142.985149
Araba Kiralama50.61890562
Araç Kiralama-Satış/Servis/Yedek Parça713.2441.158616
Benzin ve Yakıt İstasyonları1.267.7637.991159
Çeşitli Gıda1.449.94013.202110
Doğrudan Pazarlama35.773123291
Eğitim / Kırtasiye / Ofis Malzemeleri577.6872.557226
Elektrik-Elektronik Eşya, Bilgisayar1.211.6693.568340
Giyim ve Aksesuar1.627.8289.882165
Havayolları440.077641686
Hizmet Sektörler1.376.3067.270189
Konaklama213.386559381
Kulüp / Dernek /Sosyal Hizmetler92.345421219
Kumarhane /İçkili Yerler36.026311116
Kuyumcular301.477362833
Market ve Alışveriş Merkezleri4.412.78749.53089
Mobilya ve Dekorasyon660.1981.695389
Müteahhit İşleri190.326284670
Sağlık/Sağlık Ürünleri/Kozmetik953.0086.926138
Seyahat Acenteleri/Taşımacılık456.4063.464132
Sigorta851.0911.598533
Telekomünikasyon371.0353.253114
Yemek1.052.90323.47545


KIRTASİYE VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ FİYATLARI ÇOK ARTTI

12 Mayıs haftasında ise 118 milyon alışverişe 20 milyar liralık ödeme yaptık. İşlem başına harcama tutarı 3 ayda yüzde 14 artarak 149 liradan 170 liraya çıktı. İşlem başına en yüksek fiyat artışı yüzde 53 ile müteahhitlik işlerinde oldu. Ancak işlem başına kırtasiye ve ofis malzemeleri ödemesinin yüzde 42, sağlık ve sağlık ürünlerinin yüzde 24.3, elektronik ve bilgisayarın yüzde 22, gıda harcamalarının yüzde 16.1 artması dikkat çekti. Gıda harcamalarımız için alışveriş başına 128 lira ödemeye başladık. Yemek için yaptığımız harcama 45 liradan yüzde 17 yükselişle 53 liraya çıktı. Markete gittiğimizde de yaptığımız ortalama harcama yüzde 12.6 tırmandı 89 liradan 100 liraya ulaştı. Mobilya fiyatlarındaki artış da dikkat çekti. Her bir mobilya alışverişinde 477 lira ödemeye başladık bu 3 ay öncesine göre yüzde 22.4'lük bir artışa işaret ediyor. 1 Haziran'dan sonra ekonomi açılınca araç kiralama ücreti de yüzde 22,6 artarak ortalama 689 liraya yükseldi.

HER DEFASINDA 143 LİRALIK BENZİN ALDIK

İşlem başına ödeme tutarı en az artanların birisi giyim sektörü oldu. Giyim ve ayakkabı alışverişinde işlem başına ödeme 175 lira oldu. Bu 3 ayda sadece yüzde 6.1'lik yükselişe işaret ediyor. Benzin, konaklama ve sigortaya yaptığımız harcamalar azaldı. Her seferinde 159 liralık benzin alırken petrol fiyatlarındaki gerilemenin yansıması ile bir depo için ödediğimiz tutar işlem başına ortalama 143 liraya geriledi. Havayolları

12 MAYIS'TA İŞLEM BAŞINA ORTALAMA ÖDEME 170 LİRAYA ÇIKTI

12.06.2020Alışveriş tutarı (bin TL)Alışveriş işlem adedi (bin)1 işlemde ödenen ortalama ücret
TOPLAM20.087.612,00118.335,83170
Araba Kiralama46.480,0067,48689
Araç Kiralama-Satış/Servis/Yedek Parça869.824,001.405,74619
Benzin ve Yakıt İstasyonları1.163.572,008.109,39143
Çeşitli Gıda1.561.705,0012.245,65128
Doğrudan Pazarlama43.737,00152,66286
Eğitim / Kırtasiye / Ofis Malzemeleri467.675,001.457,15321
Elektrik-Elektronik Eşya, Bilgisayar1.822.695,004.405,19414
Giyim ve Aksesuar1.497.068,008.568,51175
Havayolları169.290,00195,43866
Hizmet Sektörler1.242.934,005.390,72231
Konaklama80.102,00250,64320
Kulüp / Dernek /Sosyal Hizmetler67.497,00278,77242
Kumarhane /İçkili Yerler10.861,0076,33142
Kuyumcular213.482,00215,50991
Market ve Alışveriş Merkezleri4.491.599,0044.766,89100
Mobilya ve Dekorasyon892.660,001.872,94477
Müteahhit İşleri256.856,00249,811028
Sağlık/Sağlık Ürünleri/Kozmetik762.056,004.456,26171
Seyahat Acenteleri/Taşımacılık247.336,001.669,66148
Sigorta940.962,001.792,42525
Telekomünikasyon404.450,003.519,46115
Yemek654.558,0012.405,3053

3 ayda kredi kartı ile işlem başına yaptığımız harcama tutarı yüzde 14.1 arttı

1 ürün için ödenen ortalama ücret12.03.202012.06.2020Fiyat artışı (%)
TOPLAM14917014,1
Araba Kiralama56268922,6
Araç Kiralama-Satış/Servis/Yedek Parça6166190,5
Benzin ve Yakıt İstasyonları159143-9,6
Çeşitli Gıda11012816,1
Doğrudan Pazarlama291286-1,5
Eğitim / Kırtasiye / Ofis Malzemeleri22632142,1
Elektrik-Elektronik Eşya, Bilgisayar34041421,8
Giyim ve Aksesuar1651756,1
Havayolları68686626,3
Hizmet Sektörler18923121,8
Konaklama381320-16,2
Kulüp / Dernek /Sosyal Hizmetler21924210,5
Kumarhane /İçkili Yerler11614222,9
Kuyumcular83399118,9
Market ve Alışveriş Merkezleri8910012,6
Mobilya ve Dekorasyon38947722,4
Müteahhit İşleri670102853,4
Sağlık/Sağlık Ürünleri/Kozmetik13817124,3
Seyahat Acenteleri/Taşımacılık13214812,4
Sigorta533525-1,5
Telekomünikasyon1141150,7
Yemek455317,6
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