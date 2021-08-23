"Sahne kıyafetimi bit pazarından aldım!"

İHA

Sanatçı Karsu, geçtiğimiz akşam Bodrum Antik Tiyatro'da sahne aldı. Sevenlerinin karşısına siyah elbise ve ışıltılı bir bot ile çıkan 31 yaşındaki şarkıcı, sempatik tavırlar sergiledi.

"ELBİSEMİ 15 EURO'YA ALDIM"

Karsu, "Elbisemi bit pazarından 15 Euro'ya (148 TL) aldım!" diyerek, kendisini dinlemeye gelen dinleyicilerini gülümsetti.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan ünlü sanatçı, 'Jest Oldu' şarkısı ile konserini noktaladı.