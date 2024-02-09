Karsu, Hatay'da müzik evi açtı

Karsu, ailesi, akrabaları ve depremi yaşayan herkes için destek çalışmalarına devam edeceğini dile getirdi.

Depremlerin meydana geldiği 6 Şubat'ın zor bir gün olduğunu anlatan Karsu; "İnsan, memleketini çok sever ama ben Amsterdam'da doğdum büyüdüm. Annem, babam bana Karsu ismini verdi. Bunun bir nedeni olmalıydı. 6 Şubat zor bir gündü. O günü mezarlıklarda geçirdik. Hangi mezara daha önce gitsek gibi bir düşünce vardı aklımızda. Çok acı bir durum. İnsanlara moral verebilmek için Hollanda'dan o kadar çok sevgi getirmek istiyorum ki... Amacım da insanlara moral verebilmek" diye konuştu.