Karsu, Hatay'da müzik evi açtı

Karsu, Hatay'da açtıkları müzik evindeki enstrümanları da Hollanda'da ailesiyle bağışçılardan topladığını söyledi.



"ŞARKILARIMDA HATAY AKLIMA GELİYOR"



Şu anda müzik evinde gitardan darbukaya, kemana kadar 100'e yakın enstrüman bulunduğunu anlatan Karsu, şunları kaydetti: Her enstrümanın bir hikâyesi var. Bir kemanımız var. O kemanla Hollanda'da bir genç evlilik teklifinde bulundu. Sonrasında orada kullandığı kemanı bize verdi. Ud var, bunu çalan kişi maalesef kanser oldu. Artık çalamayacağını söyleyip bize verdi. Orhan Gencebay, Zeki Müren, Sibel Can ile çalışmış bir müzisyen vefat edince kızı ona ait darbukayı bize bağışladı. Buradaki her enstrümanın bir hikâyesi var. Umarım bu müzik aletleri çocuklara terapi olur. Şarkılarımda Hatay aklıma geliyor. Hedefim insanlara umut vermek, onları mutlu etmek.