Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Karsu Dönmez: Neyse ki, hala birkaç ayım var - Magazin haberleri

        Karsu Dönmez: Neyse ki, hala birkaç ayım var

        İlk kez anne olmaya hazırlanan ünlü şarkıcı Karsu Dönmez, heyecanını ve karışıklığını bebeği için yaptığı hazırlık fotoğrafıyla dile getirdi; "Bu benim için o kadar yeni bir şey ki"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 19:15 Güncelleme: 24.12.2024 - 19:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Şarkıcı Karsu Dönmez, Hollandalı eşi Mike Schrama ile geçtiğimiz temmuz ayında hayatını birleştirmiş ve kısa bir süre önce hamile olduğunu takipçileriyle paylaşmıştı.

        • 2

          Mike Schrama, geçtiğimiz ay düzenlenen 46. İstanbul Maratonu’na katılmış ve Karsu da eşine bir pankart hazırlamıştı. Pankartta, “Mike baba bravo. Oğlun ve Karsu” ifadelerine yer veren şarkıcı, bu paylaşımla erkek bebek beklediklerini duyurmuştu.

        • 3

          Anne olmak için gün sayan Dönmez, şimdi de sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla bebeği için hazırlık sürecine dair samimi bir paylaşım yaptı.

        • 4

          Karsu, heyecanını şu sözlerle dile getirdi: "Az önce arkadaşım Jenny’yi aradım ve ‘Sanırım bebek için her şeyden fazlasıyla aldım…’ dedim. Bana güldü ve ‘Kız, sana gerçekten neye ihtiyacın var, neye yok, anlatayım’ dedi. Bu benim için o kadar yeni bir şey ki… Müzik, beste yapma, yemek pişirme, planlama ve çok çalışmak konusunda çok şey biliyorum, ama bebekler? Neyse ki, hala birkaç ayım var! Sizce en önemli tavsiye ne olurdu?”

          Fotoğraflar: Instagram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 11 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 11 can kaybı var
        Çin: ABD ateşle oynuyor
        Çin: ABD ateşle oynuyor
        Her şey çocuğun gözü önünde oldu
        Her şey çocuğun gözü önünde oldu
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı
        E-5'i ringe çevirdiler!
        E-5'i ringe çevirdiler!
        En-Nesyri açıklaması! Transfer olacak mı?
        En-Nesyri açıklaması! Transfer olacak mı?
        24 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        24 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Haluk Levent'in doktorundan açıklama
        Haluk Levent'in doktorundan açıklama
        2025'te Türkiye'de enerji sektöründe neler bekleniyor?
        2025'te Türkiye'de enerji sektöründe neler bekleniyor?
        "Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırmak için vaziyet alacağız"
        "Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırmak için vaziyet alacağız"
        Narin davasında köy imamın ifadesi dosyaya girdi
        Narin davasında köy imamın ifadesi dosyaya girdi
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        Dybala listede ikinci sırada!
        Dybala listede ikinci sırada!
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Araştırma: Ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi
        Araştırma: Ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Habertürk Anasayfa