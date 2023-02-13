Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin Karsu Dönmez'in kuzeni ve yeğenleri depremde hayatını kaybetti - Magazin haberler

Karsu Dönmez'in acı günü

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetinde, 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip iki deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Depremin ardından Hatay'daki akrabalarından haber alamadığını duyuran Karsu Dönmez'in akrabalarından 10 kişi hayatını kaybetti

Giriş: 13.02.2023 - 12:41 | Güncelleme: ABONE OL
Karsu Dönmez'in kuzeni ve yeğenleri depremde hayatını kaybetti - Magazin haberler
HABERTURK.COM

10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem ülke genelinde büyük üzüntüye neden oldu. Binlerce insanın yaşamını yitirdiği deprem; Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçeyi sarstı.

Hollanda'da sürdüren Türk kökenli anne Birgül ve baba Alpaslan Dönmez'in kızları olarak dünyaya gelen Karsu Dönmez de Hatay'daki akrabalarından haber alamadığını açıklamıştı.

Karsu Dönmez, sözlerine "Bizde çok kayıp var; nenem, halam, kuzenlerim yok. Hatay'a çok yardım gitmediğini duyuyorum ailemden. Sağ olun hep soruyorsunuz. Burada elimizden ne gelirse yapıyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun" diye devam etmişti.

"NENEM BULUNDU"

Karsu Dönmez, daha sonra nenesinin enkaz altından çıkarıldığını açıklamıştı. "Nenem bulundu. Allah'ım çok şükür.

HALASINI KAYBETMİŞTİ

"Dualarım sizinle..." ifadelerini kullanan müzisyen ardından halasının hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Karsu Dönmez, acı haberi "Nur içinde yat halacığım. Meleksin hala melek" sözleriyle duyurmuştu.

BİR ACI HABER DAHA

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken Karsu Dönmez'den bir acı haber daha geldi. Dönmez, sosyal medya hesabından kuzeni ve yeğenlerinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Dönmez, gönderisinde "Nur içinde yat kuzenim; Aytül Dönmez ve İsa Ayvaz ağabeyim. Yeğenlerim; Helin, Hira, Hazal Ayvaz" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: AA, Instagram

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
THY'den tahliye seferleri için rezervasyon uyarısı
THY'den tahliye seferleri için rezervasyon uyarısı
Suudi Arabistan'dan gelen yardımların tamamı Türkiye'ye ulaştı
Suudi Arabistan'dan gelen yardımların tamamı Türkiye'ye ulaştı
Cenazelerin kimlik tespiti için 2 kan alma merkezi kuruldu
Cenazelerin kimlik tespiti için 2 kan alma merkezi kuruldu
Yunan ve Karadağlı arama kurtarma ekipleri ülkelerine döndü
Yunan ve Karadağlı arama kurtarma ekipleri ülkelerine döndü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.