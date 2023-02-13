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10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem ülke genelinde büyük üzüntüye neden oldu. Binlerce insanın yaşamını yitirdiği deprem; Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçeyi sarstı.

Hollanda'da sürdüren Türk kökenli anne Birgül ve baba Alpaslan Dönmez'in kızları olarak dünyaya gelen Karsu Dönmez de Hatay'daki akrabalarından haber alamadığını açıklamıştı. Karsu Dönmez, sözlerine "Bizde çok kayıp var; nenem, halam, kuzenlerim yok. Hatay'a çok yardım gitmediğini duyuyorum ailemden. Sağ olun hep soruyorsunuz. Burada elimizden ne gelirse yapıyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun" diye devam etmişti.

"NENEM BULUNDU" Karsu Dönmez, daha sonra nenesinin enkaz altından çıkarıldığını açıklamıştı. "Nenem bulundu. Allah'ım çok şükür.

HALASINI KAYBETMİŞTİ "Dualarım sizinle..." ifadelerini kullanan müzisyen ardından halasının hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Karsu Dönmez, acı haberi "Nur içinde yat halacığım. Meleksin hala melek" sözleriyle duyurmuştu.

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