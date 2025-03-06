Karsu Dönmez'den, baby shower partisi

Karsu Dönmez, Hollandalı eşi Mike Schrama ile geçtiğimiz temmuz ayında evlenmişti. Kısa bir süre önce hamile olduğunu duyuran ve erkek bebek beklediğini müjdeleyen Karsu, eşiyle birlikte heyecanla bebeklerini kucaklarına almayı bekliyor.

REKLAM advertisement1 Bebeğini kucaklamaya az bir zaman kala şarkıcı, bir baby shower düzenledi ve o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

REKLAM Paylaşımına; "Sevgili ailemle baby shower. Hepiniz benim için dünyasınız" notunu ekleyen Dönmez, mutluluğunu sevenleriyle paylaştı.

Fotoğraflar: Instagram