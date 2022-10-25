Şarkıcı Karsu, ilk defa yeni parçalarına yer vereceği konserle 11 Kasım'da BKM Organizasyonu ile Volkswagen Arena'da seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Şarkıcı; caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern soundlarla buluşturduğu, ilk kez yeni repertuvarından şarkılara yer vereceği konserle 11 Kasım'da Volkswagen Arena sahnesinde müzikseverlere unutamayacakları bir akşam yaşatacak.