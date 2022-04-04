Kars’ta karlar eridi evleri su bastı

Kars kent merkezinde karların erimesi nedeniyle kanalların taşmasıyla, Halitpaşa Mahallesi Esenyayla Sokaktaki 3 evi bastı. AA'nın haberine göre; vatandaşlar, komşularının da yardımıyla evlerindeki suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştı.

Elife Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde evlerine aniden su geldiğini söyledi.

Komşularının da yardımıyla kovalarla suyu boşalttıklarını aktaran Acar, "Eriyen kar suları kanaldan aniden eve geldi. Eşyalarımız falan hep su oldu. Komşularımız yardıma geldi. Onlarla beraber kovalarla su taşıyoruz." dedi.