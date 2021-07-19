İlçeye bağlı Boyalı köyünde iki grup arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan tartışma, tarafların ilçe merkezinde karşılaşmasıyla kavgaya dönüştü.

Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafları ayırdı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.