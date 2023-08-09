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        Haberler Yaşam Kars’ta defineciler kilisede kazılmadık yer bırakmadı

        Kars’ta defineciler kilisede kazılmadık yer bırakmadı

        Kars'ta defineciler 150 yıllık kilisede kazılmadık yer bırakmadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 10:32
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        Kazılmadık yer bırakmadılar
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        Kars Kalesi’nin karşısında eski Üçler Mahallesi üzerinde bulunan Gürcü kilisesi define avcıları tarafından tarumar edildi.

        Define avcılar, kilisesinin duvarlarının taşlarını dahi söktü.

        Üçler Mahallesi üzerinde bulunan kilise bir taraftan kazılırken, diğer taraftan da hayvan barınağı oldu.

        Öte yandan içerisi ve etrafı ise çukurlarla dolu olan kilise, adeta yıkılmamak için direniyor.

        Tamamen yıkılmaya yüz tutan kilisenin koruma altına alınmasını isteyen vatandaşlar, “Kars’ta birçok medeniye ait tarihi yapılar var. Buralar kimliği belirsiz kişiler tarafından yıkılıyor. Yetkililerin bu tarihi yapılara kalıcı önlem alması gerekiyor” dedi.

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        #defineci
        #kars
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