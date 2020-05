Karslı üreticiler, salgın günlerinde coğrafi işaretli Kars kaşarı siparişlerini yetiştiremiyor

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrılarına uyarak evlerinden çıkmayan vatandaşlar, coğrafi işaretli Kars kaşarına internet üzerinden büyük ilgi gösteriyor.

İlkbahar mevsiminden itibaren hayvanlarını yaklaşık 2500-3000 rakımlı ve zengin floralı yaylalarda besleyen Karslı köylülerin ineklerden doğal ve katkısız elde ettikleri sütle ürettikleri kaşar peyniri, lezzeti ve aromasıyla yörede en çok tercih edilen peynirlerin başında geliyor.

Koronavirüs nedeniyle kargoyla satışların iki katına çıktığı bugünlerde, kentteki peynir üreticileri siparişleri yetiştirebilmek için hummalı çalışma yürütüyor.

- Kars, süt üretiminde Türkiye'de ilk sıralarda

Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün, AA muhabirine yapığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kars Valiliğinin talimatlarıyla yapılan çalışmalarda kentteki çiftçi ve üreticilerin Kovid-19'dan etkilenmediğini söyledi.

Süt varlığıyla Kars'ın Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Düzgün, şöyle konuştu:

"Kars 500 bin tonun üzerinde yıllık süt varlığıyla Türkiye'de ilk sıralarda yer alıyor. Bu sütü genel olarak vatandaşın süt olarak tüketiminin yanında Kars'ın adıyla özdeşleşmiş olan Kars kaşarı üretimi de çoğunluğu oluşturmaktadır. Kaliteli mera ve yaylalarda otlayan hayvanlarımızdan alınan sütü sanayicimiz, Kovid-19 önlemlerini alarak üretime devam ediyor. Firmaları teknik ve hijyenik açıdan kontrol etmek hem de üretim devamlılığı ve motivasyon vermek için arkadaşlarımızla beraber dolaşıyoruz."

Düzgün, Kars kaşarının Türkiye'nin her yerine gönderildiğini belirterek, "Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşımız peynirimizi almak için gelemeyebilirler, fakat üretimde ve satışta hiçbir aksama yok, çünkü yıllardır oluşan bir kültür var, Kars'ta kargo şirketlerini kullanarak yılın her ayı her mevsimi ve her gününde 7/24 kargoyla ürettikleri ürünü Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor." diye konuştu.

- "İnsanlar evde kaldıkça siparişler çoğaldı"

Yılpeysan Süt ve Süt Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Metin Yılmazel de üretime ara vermeden devam ettiklerini anlattı.

Sezon yoğunluğunun da başladığını aktaran Yılmazel, şunları kaydetti:

"Evde kal Türkiye, biz üretime devam ediyoruz. En iyi sağlıklı ürünleri bütün müşterilerimize ulaştırmaya devam etmekteyiz. Ürünlerimizi kargo hizmetiyle müşterilerimize direkt ulaştırıyoruz. İnsanlar evde kaldıkça internet ağı üzerinden siparişler çoğaldı ve satışlar daha da arttı. Geçen seneye oranla biraz daha artış gözlemledik ve talep de çoğaldı. Üretim kapasitemiz de artmaya başladı."