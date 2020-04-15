DHA

Koronavirüs salgını yüzünden spor organizasyonlarına verilen arada ING Basketbol Süper Ligi´yle ilgili kararı bekleyen Pınar Karşıyaka´da performansıyla takımı sırtlayan pivot Jordan Morgan´a Slovenya´dan Cedevita Olimpija talip oldu.

Olimpija´nın Sloven pasaportu alıp devşirme oyuncu olarak bu ülkenin milli takımında oynayan Morgan için ABD´li menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Karşıyaka´yla yeni sezon için iki taraflı çıkış opsiyonlu sözleşmesi bulunan Morgan, yeşil-kırmızılıların bu yıl ligde zirve yarışı verip FIBA Europe Cup´ta yarı finale yükselmesine büyük katkı yaptı.