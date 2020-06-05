Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'nun açıkladığı Futbola Dönüş Protokolü'nün gerekliliklerini Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde uygulayan Kaf-Kaf, Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yıldıray Çığırgil ve Karşıyaka İlçe Tarım Müdürü İsmail Emetli'yi ağırladı. Çığırgil ve Emetli, yeşil-kırmızılıların aldıkları tedbirleri inceleyip tavsiyelerde bulundu. Karşıyaka, pazartesi günü tesislerde toplanıp yapılacak koronavirüs testinin ardından antrenmanlara başlayacak.

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