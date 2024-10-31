Karşıyaka, uçaktaki arıza nedeniyle otele döndü
Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Yunanistan'ın Rodos Adası'nda Kolossos H Hotels'le oynadığı maçın ardından İzmir'e dönmek üzere bindiği uçaktaki arıza nedeniyle otele döndü
Deplasmanda 71-59 kazandıkları karşılaşma sonrası Rodos Havalimanı'na giden yeşil-kırmızılı kafileyi İzmir'e götürecek özel uçağın pilotları, yaşanan sorun nedeniyle kalkıştan vazgeçti.
Uçaktan indirilen yeşil-kırmızılı kafile, terminalde beklemeye başladı.
Uçakta yapılan kontrollerin ardından sefer iptal edildi. Yeşil-kırmızılı kafile, bunun üzerine otele döndü.
Geceyi otelde geçirecek yeşil-kırmızılı ekibin gün içinde İzmir'e dönmesi planlanıyor.
Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında Karşıyaka, Yunanistan'ın Rodos Adası'nda konuk olduğu Kolossos H Hotels'i 71-59 yenmişti.