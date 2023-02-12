Karşıyaka'nın 'Baba' acısı

Cumhuriyet döneminde Türk sanayisinin ilkleri gerçekleştiren duayen iş insanlarından olan 7 Ocak 1925 doğumlu Selçuk Yaşar, Karşıyaka Spor Kulübü'nde 1958 ile 1962 yılları arasında başkanlık yaptıktan sonra yeşil-kırmızılılardan desteğini hiç ayırmadı. Türk sporunda bir ilk olarak 65 yıldır Karşıyaka'ya aralıksız destek veren Yaşar, 25 yıldır da Basketbol Süper Ligi'ndeki Pınar Karşıyaka'nın isim sponsorluğunu üstlendi. Selçuk Yaşar'ın cenazesi, Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde yarın öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Soğukkuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

CAMİA YASTA

Karşıyaka'da tüm camia ve taraftarlar, Onursal Başkan Selçuk Yaşar'ın vefatı sonrası çifte yasa büründü. Yeşil-kırmızılı yönetimin açıklamasında, "Babamızı kaybettik... Başımız sağ olsun.

Karşıyaka Spor Kulübü'nün en büyük destekçisi, Kulübümüzün varlığı adına yıllardır süregelen anlamlı katkılarını esirgemeyen Onursal Başkanımız Selçuk Yaşar'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Onursal Başkanımız Selçuk Yaşar'a Allah'tan rahmet; ailesine, Yaşar Holding'e, camiamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Üzüntümüz büyüktür" ifadeleri yer aldı.

BÜYÜKKARCI: HOŞÇAKALIN SELÇUK BABA

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Selçuk Yaşar'ın vefatı sonrası yaptığı açıklamada, "Bazı insanlara, 'Mekanı cennet olsun' demeye bile gerek olmaz. Muhteşem bir aile babası, muazzam, vizyoner bir işadamı, bu topraklarda yaşamış en büyük yeşil-kırmızı renklerin aşığı ve hamisi yolunuz, yolumuzdur. Hoşçakalın Selçuk Baba" dedi. Karşıyaka Divan Kurulu Başkanı Atakan Karakaplan da, "Kafsinkaf'ın ruhuyla bugünlere kadar camiamıza büyük destek olan Onursal Başkan Sayın Selçuk Yaşar'ın vefatından dolayı son derece üzüntülüyüz. Yaşar Ailesi'nin, Karşıyakalıların başı sağ olsun. Rahmeti bol, ruhu şad olsun" diye konuştu. Karşıyaka, basketbolda 2014 yılında kazandığı Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2015 yılındaki şampiyonlukta kupaları Selçuk Yaşar'a götürmüştü.