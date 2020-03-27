DHA

Dünya genelinde yaklaşık 500 bin kişiye bulaşan ve 22 binin üzerinde can alan Koronavirüs hastalığı (COVID-19) için Karşıyaka Spor Kulübü´nden her kesime örnek olacak önemli bir çağrı geldi. Ülkemizde de vaka sayısının hızla arttığı ve tüm dünyanın alarma geçtiği Koronavirüs için Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri´nin istenildiği an İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı´nın hizmetine tahsis edilebileceğini söyledi.

Virüs ile savaşta birlikteliğin önemine değinen Büyükkarcı, "Tüm dünya zor ve kritik günlerden geçiyor. Dünya genelinde Koronavirüse bağlı ölüm sayısı 22 bini aştı. Ülkemizde de vaka sayısı gün geçtikçe maalesef yükseliyor. Dünyayı tehdit eden bu virüsle top yekün mücadele büyük önem taşıyor. 3 spor salonu, 2 kamp merkezi ve idari binanın yer aldığı Çiğli Selçuk Yaşar Tesislerimiz Koronavirüs ile savaşta istenildiği an İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı´nın kullanımına tahsis edebiliriz. Bu virüsten ülke olarak hep birlikte mücadele ederek kurtulabiliriz. Her türlü fedakarlığa hazırız" diye konuştu.