Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 yangın söndürme helikopteri, 16 arazöz, 3 iş makinesi, 4 su tankeri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti.Yangın, ekiplerin yanı sıra çevredeki vatandaşların da desteğiyle kontrol altına alındı.Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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