Karşıyaka'da Blackmon geldi

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun hazırlıklarına ay başında gençleriyle başlayan Pınar Karşıyaka'da yabancılar da Türkiye'ye gelmeye başladı. Yeşil-kırmızılı ekibin yeni yabancı transferlerinden James Blackmon, İzmir'e gelerek takıma katıldı. Geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen 26 yaşındaki şutör guard, ligde 18.5 sayı, 3.4 ribaund, 2.2 asist ortalamalarıyla oynamıştı. Blackmon, sağlık kontrolünden geçtikten sonra antrenmanlara başlayacak. Pınar Karşıyaka'nın yabancıları yeni haftada İzmir'de olacak.

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