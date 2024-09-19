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        Haberler Spor Basketbol Karşıyaka: 85 - Promitheas Patras: 65 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Karşıyaka: 85 - Promitheas Patras: 65 | MAÇ SONUCU

        Basketbolda Pınar Cup 2024'ün ilk maçında Karşıyaka, Yunan ekibi Promitheas Patras'ı 85-65 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 20:39 Güncelleme: 19.09.2024 - 20:39
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        Karşıyaka, ilk maçını kazandı!
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        Karşıyaka, Basketbolda Pınar Cup 2024'ün ilk maçında Yunan ekibi Promitheas Patras'ı 85-65 mağlup etti.

        Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 26-10, devreyi de 48-27 önde bitiren Karşıyaka, üçüncü periyodu da 67-43 üstün geçti. Yeşil-kırmızılı ekip müsabakayı 85-65 galip tamamladı.

        Turnuva yarın saat 18.00'deki Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Promitheas Patras maçıyla devam edecek.

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