İHA

İstikbal Mobilya Kayserispor'daki görevine son verilen Teknik Direktör Bülent Uygun, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile yaptığı görüşme neticesinde görevine son verilen Bülent Uygun, "Finansal ve psikolojik açıdan tarihinin en zorlu döneminden geçen Kayserispor'un teknik direktörlük görevini, büyük sorumluluk duygusu ve özveri ile kabul ettim. Teknik direktörlük görev sürem boyunca 7 lig maçı oynadık. Bu karşılaşmaların 4'ü şampiyonluk yarışındaki takımlara karşıydı. Bu dönemde takımımızdan 9 futbolcu ayrılmayı tercih etti. 6 oyuncu ise sakatlanarak sezonu kapattı. İdmanlarda, maç toplantılarında, taktik toplantılarında ve Kayserispor takımı için mesai harcadığımız her noktada birçok engelle karşılaşsak da, görev bilincimizle zaman-mesai kavramı gözetmeksizin, bu şehrin takımını nasıl yukarıya taşıyabileceğimiz konusunda ekibimizle birlikte gece gündüz çalıştık. Yaşadığımız tüm imkansızlıklar içerisinde, görevi devraldığımızda takımımızın hiç galibiyeti yokken, süreç içerisinde aldığımız 2 değerli galibiyetin yanı sıra, Ziraat Türkiye Kupası'nda da özellikle altyapıdan takviye yaptığımız genç futbolcularımızın önemli katkısıyla son 16'ya kalmayı başardık. Türk futbolunun geleceğinde söz sahibi olma potansiyeli taşıyan bu gençlerimiz bizler için ayrıca gurur kaynağı oldular" diye konuştu.

Uygun, görev süresi boyunca Kayserispor'un saha içi ve saha dışındaki menfaatlerin, kendisi için her şeyin önünde olduğunu ifade ederek, "Gelinen noktada, yönetim kurulumuzun isteği doğrultusunda karşılıklı istişare sonucunda görevimizden bugün itibariyle ayrıldık" dedi.

Bülent Uygun ayrıca sarı-kırmızılı takımda görev yaptığı süre boyunca kendisine destek olan Kayserispor taraftarına, yöneticilere, futbolculara, şehrin ileri gelenlerine ve dostlarına teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.