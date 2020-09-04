"Karşılaşmalar" sergisi 23 Eylül'de Tophane-i Amire'de açılacak

Tophane-i Amire'de açılacak sergiye eserleriyle katılan çağdaş sanatçılar arasında Özel'in yanı sıra Bahar Kocaman, Bahri Genç, Berna Erkün, Engin Beyaz, Erhan Lanpir, Erkan Özdilek, Feride Binicioğlu, Figen Batı Hülya Yazıcı, Kerim Kılıçarslan, Korkut Tiryaki, Mehtap Özdemir, Murat Kurt, Müfit İşler, Nur Özalp, Ruşen Eşref Yılmaz, Sabahat Çıkıntaş ve Şeniz Aksoy yer alıyor.

Resim dışında üç boyutlu düzenlemelerin de yer alacağı sergi, 2021'de nisan ayında Hollanda'nın Lahey şehrinde bulunan Pulchri Kültür ve Sanat Merkezi'nde Avrupalı izleyicilerin karşısına çıkacak.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Zeytinburnu Belediyesi ve Juton firmasının katkı sunduğu sergi, 21 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.