İstanbul'da taksi karşı şeride geçti: 2 ölü!

AA

İstanbul'da edinilen bilgeye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkiinde İstanbul Havalimanı yönüne giden 34 TJP 32 plakalı taksi, sürücü İsa Kılıç'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşıp yolun karşı tarafına geçti.

İKİ KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

AA'da yer alan habere göre taksi, Edirne istikametinde seyreden Nevzat Yazıcı idaresindeki 34 TC 8219 plakalı kamyonla çarpıştı.

Takside bulunan Sedat Kara ile şoför İsa Kılıç araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde yaşamını yitiren taksi şoförü İsa Kılıç'ın cenazesi morga kaldırılırken, ağır yaralanan yolcu Sedat Kara ile kamyon şoförü Nevzat Yazıcı hastanede tedavi altına alındı.

Yolcu Sedat Kara, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrasında otoyol bir süreliğine trafik akışına kapatıldı.