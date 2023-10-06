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        Haberler Gündem Trafik Karşı şeride geçti: 3 ölü

        Karşı şeride geçip, kamyonetle çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

        Hatay'da otomobilin kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek kamyonetle çarpıştığı feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 18:09 Güncelleme: 06.10.2023 - 18:09
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        Karşı şeride geçti: 3 ölü
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        Hatay'da, Derviş A. (36) yönetimindeki otomobil, İskenderun-Arsuz çevre yolu Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek İbrahim B. (33) yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücüler Derviş A. ve İbrahim B. olay yerinde, otomobilde bulunan Feride T. (60) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kazada yaralanan ve İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aylin A.'nın (29) hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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