Karşı şeride geçen dorseye çarptılar! Can kayıpları var

Ferdi Durdu’nun haberine göre kaza Adıyaman-Doğanşehir Karayolu'nda meydana geldi. G.G. (48) idaresindeki TIR’ın dorsesi Malatya'dan Adıyaman istikametine giderken karşı şeride geçti.
Dorse, O.A. (25) ve İbrahim Ağar (59) idaresindeki iki araca çarptı. Feci kazada İbrahim Ağar ile aynı araçta bulunan Nihat Kozant hayatını kaybetti.
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Kazada yaralanan O.A. ile TIR şoförü ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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