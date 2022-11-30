Karşı şeride geçen dorseye çarptılar! Can kayıpları var

Dorse, O.A. (25) ve İbrahim Ağar (59) idaresindeki iki araca çarptı. Feci kazada İbrahim Ağar ile aynı araçta bulunan Nihat Kozant hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan O.A. ile TIR şoförü ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.