25 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Alman otomotiv devi BMW ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında yüzde 100 elektrikli toplu taşıma araçları Jest Electric ve Atak Electric’i küresel pazarların beğenisine sunan Karsan, Almanya’daki satış ve servis ağını genişletmek üzere Quantron AG ile bayilik anlaşması imzaladı.
Yapılan açıklamaya göre, Karsan’ın Almanya’daki bayisi olan Quantron AG’nin ülke genelinde 200’ün üzerinde servis noktası bulunuyor. Anlaşma doğrultusunda buradaki satış, servis ağı ve yedek parça bulunabilirliğini artıracak olan şirketin, 7 bin adede yakın pazar büyüklüğüyle Avrupa lideri olan Almanya’da elektrikli araçlarıyla büyümeyi hedeflediği kaydedildi.
'İŞBİRLİKLERİ SÜRECEK'
Almanya müşterisi için servis yaygınlığı ve yeterli parça bulunurluğunun çok önemli olduğunu vurgulayan Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, "Quantron AG firması ile yaptığımız bayilik anlaşmasıyla bu anlamdaki müşteri beklentisine cevap vereceğiz. Diğer yandan, BMW ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği çerçevesinde pazara sunduğumuz yüzde 100 elektrikli Jest Electric ve Atak Electric’te ihracatlarımız sürüyor. Bu doğrultuda, Aralık ayında 3 adet Jest Electric’i daha Almanya’ya ihraç edeceğiz. Avrupa’daki satışlarımızı artırmak için ise Quantron AG’ye benzer bayilik ilişkilerimizi geliştireceğiz" dedi.
Kasım ayından itibaren Karsan’ın yüzde 100 elektrikli ticari araç modelleri Jest Electric ve Atak Electric’in satış ve servislerini gerçekleştirmeye başlayan Alman Haller firmasına bağlı Quantron AG, karayolunda emisyonsuz taşımacılık konularında faaliyet gösteriyor. Verilen bilgiye göre, Alma firma dizel motorların elektrikli araçlara dönüşümünü de gerçekleştiriyor.
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