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Son dönemde Avrupa'da attığı adımlar ile dikkatleri üzerine çeken toplu taşıma araçları geliştiricisi Karsan, Kanada merkezli otobüs şirketlerinden Damera Bus Sales Canada Corp. ile işbirliğine gittiğini duyurdu.

İş birliği kapsamında otobüs ve ulaşım şirketi Mississauga Bus Group of Companies’a bağlı Damera'nın, Karsan’ın Kanada’daki yetkili distribütörü olduğu açıklandı.

Damera'nın, Karsan markalı ürünlerin satışı ve satış sonrası hizmetleri konusunda faaliyet göstermeye başladığı aktarıldı.

Karsan CEO’su Okan Baş, Avrupa’dan sonra Kuzey Amerika’yı da hedef pazar olarak belirlediklerini ifade ederek, "Küresel alandaki iş birliklerimizi stratejimiz doğrultusunda Kuzey Amerika’da Kanada ile sürdürüyoruz. Bu kapsamda Damera şirketi ile distirbütörlük anlaşması imzaladık. Hemen ardından geçtiğimiz Ağustos ayında, ABD’nin önde gelen ulaşım teknolojileri fuarı olan ACT’te sergilediğimiz e-JEST aracımızı Damera’ya teslim ettik. e-JEST ile birlikte elektrikli ürün gamımızın Kuzey Amerika pazarında önümüzdeki dönemde etkin bir şekilde yer almasını hedefliyor ve bu yöndeki çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz" diye konuştu.

OTONOM OTOBÜS ABD'DE ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDE

Kuzey Amerika pazarına yönelik Karsan’ın diğer çalışmalarına da değinen Baş, "Elektrikli ürün ailemizin bir diğer üyesi Otonom e-ATAK aracımızı, kampüslerinde çalışması üzere ABD’de yer alan Michigan State University’e gönderdik. Bir rota üzerinde testleri yapılan Otonom e-ATAK, gelecek sene başında ise kampüste öğrencileri, öğretim görevlilerini ve diğer personelleri taşıması amaçlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda ilk deneme sürüşleri öğrenciler eşliğinde gerçekleşti. Dünyanın bir diğer ucunda Karsan markalı sürücüsüz araç deneyimini gerçek trafik koşullarında sunuyor olmak gurur verici" şeklinde konuştu.