Ticari araç üreticisi Karsan, Polonya’nın Plock kenti için düzenlenen ihaleyi kazandığını bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, ihale kapsamında Plock Belediyesi’ne 8 metre uzunluğundaki Atak modelinden toplamda 7 adet teslim edileceği belirtildi.

Polonya’ya daha önce 41 adet Atak ve Jest araçlarından teslim ettiklerini ve Plock kentine yönelik açılan yeni ihalenin de Karsan tarafından alınmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Karsan Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, "Farklı yolcu kapasiteleri ve ebatlarıyla, dizelden elektrikli ürün ailesine kadar başta Avrupa olmak üzere her bölgenin ihtiyacına göre araç üretmeye ve yollarda kilometreleri devirdikçe daha çok tercih edilmeye devam ediyoruz. İhracat hedeflerimizi daha da artırdığımız 2020 yılının ilk yurtdışı satışını Polonya’ya gerçekleştirmekteyiz" dedi.

58 KİŞİ TAŞIYABİLİYOR

58 kişilik yolcu kapasitesiyle 8 metre sınıfında yer alan Karsan Atak’ın ikinci jenerasyonunun, LED gündüz farları, VDV (Alman Taşımacılar Birliği) standartlarına uygun ergonomik izole sürücü kabini gibi özellikleri bulunuyor.

Atak'da, 4.5 litrelik FPT NEF4 turbo dizel motor görev yapıyor. Bu motor araca 186 beygir güç ve 680 Nm tork değeri sağlıyor.