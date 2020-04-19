19 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çok markalı araç üreticisi Karsan, otonom sürüş özelliklerine sahip toplu taşıma araçları için çalışmalara başladı. İlk olarak Atak Electric üzerinde çalışmalar yürüten Karsan, Atak Electric'e Seviye-4 Otonom sürüş özellikleri kazandıracak.
Konuyla ilgili bilgiler veren Karsan CEO'su Okan Baş, "Uzak gibi görünen teknolojileri hızla adapte edebilme çevikliğimiz en güçlü kaslarımızdan biri. Atak Electric'te, Seviye-4 Otonom yani sürücü yardımı olmadan dinamik sürüş gerekliliklerinin tümünün, otomatik bir sürüş sistemi tarafından yapılması için çalışmalarımız başladı. Önümüzdeki Ağustos ayı içerisinde prototipini tamamlamayı planladığımız Otonom Atak Electric´in simülasyon ve validasyon testlerini ise, Bursa´daki Hasanağa fabrikamızda gerçekleştireceğiz. Bununla beraber, yıl sonu itibariyle Otonom Atak Electric´i kullanıma hazır seviyeye ulaştıracağız" dedi.
AR-GE YATIRIMLARINA DEVAM
Dünyayı etkisi altına alan Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen teknolojiye ve Ar-Ge´ye yatırım yapmayı sürdürdüklerini, Türkiye ekonomisi için çalışmaya devam ettiklerini belirten Karsan CEO´su Okan Baş, "Bir yılda yüzde 100 elektrikli iki toplu taşıma aracını seri üretime geçiren ilk ve tek Türk markası olmuştuk. Karsan olarak, geleceğin taşımacılığını şekillendirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elektrikli ve otonom araçlar çok önem verdiğimiz bir konu. Markamızın da vizyonunu temsil ediyor. Jest Electric ve Atak Electric´i dünyanın dört bir yanına ihraç etmeyi sürdürürken, bir yandan da 2020 yılı için planladığımız ve bir süredir üzerinde çalıştığımız otonom araçlar için ilk adımı atmanın sevincini yaşıyoruz" diye konuştu.
Otonom sürüş özelliklerine sahip ilk modelin Atak Electric olacağını dile getiren Karsan CEO´su Okan Baş, "Ar-Ge ekibimiz tarafından geliştirilen ve 2019 Eylül´de seri üretimine başladığımız Atak Electric´te, Seviye-4 Otonom yani sürücü yardımı olmadan dinamik sürüş gerekliliklerinin tümünün, otomatik bir sürüş sistemi tarafından yapılması için çalışmalarımız başladı. Bu doğrultuda, otomatik sürüş fonksiyonlarının yerine getirilebilmesi için radar, lidar, termal kamera gibi, araç çevresindeki canlı ve cansız tüm varlıkların tespit edilmesini sağlayan özel ekipmanlar da kullanıyoruz. Ağustos ayında ilk prototipini tamamlayacağımız otonom Atak Electric´in simülasyon ve validasyon testlerini ise, Bursa´daki Hasanağa fabrikamızda gerçekleştireceğiz. Yıl sonu itibariyle Otonom Atak Electric´i kullanıma hazır seviyeye ulaştıracağız. Sürdürülebilir ulaştırma çözümlerinde öncü yaklaşımımızla çalışmalarımıza hız kesmeden devam ederken, tüm dünyayı etkileyen salgını en kısa zamanda atlatıp tekrar sağlıklı günlere kavuşmamızı temenni ederim" dedi.
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