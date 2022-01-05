Toplu taşıma araçları üreticisi Karsan, elektrikli e-ATA modelinin ilk ihracatını Romanya’ya gerçekleştirdi.
Verilen bilgiye göre, şirket toplam 10 adet 10 metrelik e-ATA otobüsünü ülkenin Slatina şehrinin hizmetine sundu.
Karsan daha önce de Türkiye’nin en büyük elektrikli otobüs ihracatı anlaşmasını gerçekleştirerek, Romanya ile toplam 56 adetlik e-ATA anlaşmasına imza atmıştı. Söz konusu otobüslerin de 2022 yılında Romanya’nın iki farklı şehrine teslim edilmesi hedefleniyor.
Romanya’nın Slatina şehrine yapılan ilk teslimatı değerlendiren Karsan CEO’su Okan Baş, "Pek çok Avrupa ülkesinde, 6 m’den 18 m’ye kadar sunduğumuz Karsan elektrikli ürünlerimizle toplu ulaşımda dönüşümün önemli bir parçası haline geldik. Kalabalık şehirlerin artan büyük boy elektrikli toplu taşıma ihtiyacına esnek ve çevreci çözümler sunuyoruz. İlk e-ATA ihracatımızı da araç filosu ve satış sonrası yapılanmasıyla varlığımızı güçlendirdiğimiz Romanya’ya gerçekleştirmiş olduk. Bugün dünyanın dört bir yanında dolaşan 250’nin üzerindeki Karsan elektrikli araç filomuzu, gelecek yıl Avrupa’nın birçok şehrine teslim edeceğimiz yeni modellerimiz ile daha da büyütmeyi hedefliyoruz" dedi.
TEK ŞARJ İLE 450 KİLOMETRE YOL GİDİYOR
İsmini Türkçe’de ailenin büyükleri anlamına gelen Ata’dan alan e-ATA, Karsan’ın elektrikli ürün gamı içerisindeki en büyük otobüs modellerinden oluşuyor.
150 kWh’tan 600 kWh’a kadar 7 farklı batarya paketiyle tercih edilebilen e-ATA model ailesi, gerçek sürüş koşullarında 12 metrelik boyutunda 450 kilometreye kadar menzil sunuyor. Araç, batarya paketinin büyüklüğüne göre 1 ila 4 saat arasında şarj edilebiliyor.
Maksimum batarya kapasitesi 10 metre için 300 kWh, 12 metre için 450 kWh ve 18 metre sınıfındaki modelde 600 kWh’e çıkabiliyor. Karsan e-ATA’nın tekerlere konumlandırılan elektrikli hub motorları, 10 ve 12 metrede 250 kW azami güç ve 22.000 Nm tork sunuyor. 18 metrede ise 500 kW’lik azami güç elde ediliyor.
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