Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

AA

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimler ise yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 33, Erzincan'da 32, Iğdır ve Ağrı'da 30, Erzurum'da 27, Kars'ta 26, Ardahan'da ise 23 derece olacağı tahmin ediliyor.