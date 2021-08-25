Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 37, Erzincan'da 35, Iğdır'da 34, Ağrı'da 32, Erzurum'da 29, Kars'ta 28, Ardahan'da 26 derece olması bekleniyor.