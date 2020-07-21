Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

AA

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerin ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bölgede, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor.

Bölgedeki illerden Kars'ın kuzey kesimleri ile Ardahan'da öğleden sonra sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 12, Ağrı'da 13, Erzurum ve Ardahan'da 14, Tunceli'de 19, Erzincan'da 20 ve Iğdır'da 24 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır ve Tunceli'de 40, Ağrı'da 36, Erzurum ve Erzincan'da 33, Kars'da 31, Ardahan'da 26 derece olacak.