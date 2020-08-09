Kars ve Ardahan'da gece hava sıcaklığı 8 dereceye kadar düştü

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu olması, bölgede rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars'ta 8, Ağrı'da 12, Erzurum'da 13, Erzincan'da 17, Iğdır'da 18 derece olarak kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 36, Iğdır'da 34, Ağrı'da 31, Erzurum'da 29, Kars'ta 28, Ardahan'da 27 derece olması bekleniyor.