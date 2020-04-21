Kars Valiliğinden "köylülerin zorla evlerinden çıkarıldığı" iddiasına yalanlama

21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı gazete ve basın kuruluşları ile internet sitelerinde, Karakurt HES Barajı nedeniyle köylülerin zorla evlerinden çıkarıldığına ilişkin haberlerin yer aldığı belirtildi.
Bu iddiaların doğru olmadığı kaydedilen açıklamada, "Yapımına BİLSEV Enerji Üretim ve Ticaret AŞ tarafından 2014'te başlanan baraj inşaatı kapsamında kamulaştırma işlemleri, acele kamulaştırma dahil başlamış ve bu süreç devam etmektedir. Valiliğimiz, Sarıkamış Kaymakamlığımız ve milletvekillerimizin katılımlarıyla, kamulaştırma sürecinin sağlıklı tamamlanması ve herhangi bir vatandaşımızın mağdur olmaması için muhtelif zamanlarda toplantılar yapılarak, ilgili şirket yetkilileri ile vatandaşları uzlaştırma yönünde yoğun çaba gösterilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Kars DSİ 24. Bölge Müdürlüğünce baraj inşası çerçevesinde 8 Şubat'ta su tutma izni verildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"İlgili şirket tarafından Valiliğimiz ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yazılan yazılarda, su seviyesinin yükselmesiyle 21 Nisan'dan itibaren bin 445 metre kotundan başlayarak Karakurt köyündeki evlerin su altında kalmaya başlayacağı bildirilmiştir. Bölgemizde bahar mevsiminin gelmesiyle karların erimesi ve bahar yağmurları Aras Nehri'nin debisini yükseltmekte, bu da Karakurt Barajı'nda tutulan su miktarında ani yükselmeye sebebiyet vermektedir. Ani su yükselmeleri vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için risk oluşturduğundan, herhangi bir can ve mal kaybı olmaması için gerekli değerlendirmeler yapılarak tedbirlerin alınması gerektiği hususu Valiliğimizin muhtelif tarihlerdeki yazılarıyla ilgili kurumlara bildirilmiş, 17 Nisan'da Sarıkamış Kaymakamlığımızca Karakurt Köyü Muhtarlığına yazılan yazıyla da vatandaşlarımızın evlerini tahliye etmeleri istenmiştir."
Valiliğin önceliğinin, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak olduğuna işaret edilen açıklamada, "Sürecin sağlıklı tamamlanması, vatandaşlarımızın herhangi mağduriyet yaşamadan tahliyesinin sağlanması için Valiliğimiz başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları, ilgili şirket ve Karakurt köyünde yaşayan vatandaşlarımızla görüşmeler yapmaya devam etmektedir. Hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin verilmeyecek, can ve mal güvenliği sağlanması için gerekli tedbirler alınmaya devam edilecektir." bilgisi paylaşıldı.
Köyün yeni yerleşim yeri ve nakil işlemlerinin İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce yürütüldüğü belirtilen açıklamada, 14 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni yerleşim yerinin belirlendiği, bu konudaki çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
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