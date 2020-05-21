Kars'taki kadın cinayetine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Köroğlu köyünde A. ve Y. aileleri arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada Sema Aslan'ın (35) tabanca ile vurularak öldürülmesine karıştığı öne sürülen Engin Y, gözaltına alındı.

Zanlı Engin Y, jandarmadaki sorgusunun ardından Sarıkamış Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren Engin Y, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.