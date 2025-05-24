Kars'taki fırtınada 8 ev ve 3 ahırın çatısı uçtu
Kars'ta dün etkili olan fırtına sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, hasar tespiti yaptı, 8 ev ve 3 ahırın çatısının uçtuğunu belirledi
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Kars'ın merkez Başkaya ve Aydınalan köylerinde başlayan sağanak ve dolu, kısa sürede yerini şiddetli rüzgarlara bıraktı.
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Rüzgar sebebiyle Başkaya ile Aydınalan köylerinde ev ve ahırların çatıları uçtu.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışmaları yaptı.
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Ekipler, bölgede fırtınadan etkilenen yapıların durumunu detaylıca raporladı.
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İlk incelemelere göre 2 köyde 8 ev ile 3 ahırın çatısının zarar gördüğü belirlendi.
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Öte yandan, köyde ev ve ahırların çatısının yerinden sökülüp, uçma anı da cep telefonu kamerasına yansıdı.
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