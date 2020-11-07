Kars'ta yüksek kesimler karla kaplandı

AA

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışını nedeniyle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.Bölgede hava sıcaklığı gece sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü.Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak merkezinin zirvesi, 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları, 2 bin 800 rakımlı Sarıkamış Süphan Dağı ile Ağbaba Dağları da beyaza büründü.Bazı vatandaşlarda sonbahar manzaraları içinde yürüyüş gerçekleştirdi.