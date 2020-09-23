Kars'ta yeniden filizlenen ata yadigarı kırmızı buğdayda verim artıyor

AA

Kış aylarının soğuk ve çetin geçtiği kentte, unutulmaya yüz tutmuş ata yadigarı tohumların yaygınlaştırılması için bazı çiftçiler üretim gerçekleştiriyor.

Bölgede asırlar önce üretilen ata tohumu kavılca ve kırmızı buğdayın ekimini yapan yöre çiftçileri, verimli bir sezon geçirdi.

Hasat ettikleri buğday yığınlarını küreklerle geleneksel usulde savurduktan sonra çuvallara dolduran çiftçiler, daha sonra kışın tüketmek üzere mahsullerini değirmende öğüterek un haline getiriyor.

- Geçmiş yıllara göre üretimi arttı

Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün, Kars'ta 2020 yılında 323 bin dekar alanda buğday üretimi yapıldığını söyledi.

Geçmiş yıllara göre üretim miktarında artış yaşandığını ifade eden Düzgün, şöyle konuştu:

"İlimizde ata buğday çeşidimiz olan kavılca buğdayı, 2020 yılı için 4 bin 750 dekar alanda ekiliş yapılmış olup yaklaşık 500 ton ürün elde edilmiştir. Diğer buğday çeşitlerinde ekmeklik kırmızı buğdayda ise 60 ton üretim yapılmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığının 2020 yılı hububat alım taban fiyatlarını erken açıklaması ve fiyatların çiftçiyi memnun edecek düzeyde olması nedeniyle üreticilerimiz gün geçtikçe hububat ekimine yönelmektedir."

- "Diyetisyenlerin tüketilmesi için tavsiye ettiği bir buğday türü"

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök ise Kars'ın yüzlerce yıllık geçmişi olan orijinal kırmızı buğdayının organik olarak yetiştirilmesinin önemli olduğunu anlattı.

Yörede kırmızı buğday üretiminin yaygınlaşmaya başladığını aktaran Gök, "Bu kırmızı buğday sadece kendi un yapımında kullandıkları bir buğday. Buğdayın kepek oranı oldukça yüksek ve diyetisyenlerin tavsiye ettiği bir buğdaydır. Özellikle obezite için ilaç niteliğinde bir buğday türümüz. Bu sene hasadını yapmaya başladılar." ifadelerini kullandı.

Selim ilçesine bağlı Karahamza köyünde çiftçilik yapan Erdal Karadağ da aile olarak atasından, dedesinden kalma yaklaşık yüz yıldır bu topraklarda ekilen kırmızı buğday üretimini sürdürdüklerini belirtti.

Karadağ, nesilden nesile aktarılan kırmızı buğday üretimini köyde yalnızca kendilerinin yaptığını ifade ederek, "Bizim bu ürettiğimiz buğday, en az yüz yıllıktır. Dedelerimizden kalan buğdaydır. Bu kırmızı doğal buğdayımızdan un öğütür, ekmek ve diğer yiyeceklerimizi yaparız. Biz diğer Amerikan, İsrail buğdaylarını kullanmıyoruz. Onlardan sadece hayvan yemi için kullanılıyor. Bu sene verimimiz çok iyi. Yaklaşık 1'e 10 civarında verim aldık. Bizim çocuklarımız da bu geleneği devam ettirecek çünkü bu gerçek buğdaydır." diye konuştu.