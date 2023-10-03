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        Haberler Gündem Kars'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Güncel haberler

        Kars'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

        Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 19:21 Güncelleme: 03.10.2023 - 19:21
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        Kars'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, bu kapsamda belirlenen 4 adrese düzenledikleri operasyonlarda S.A. (49), M.K. (44) ve Ş.K'yi (37) gözaltına aldı.

        Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 6 parça halinde 1 kilo 880,64 gram esrar, 85 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 2 şarjör ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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