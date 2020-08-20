Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı

İstihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyaka ve Sarıkamış ilçelerinde farklı noktalara Hint keneviri ekildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce 5 noktaya eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 3 bin 70 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olaya ilişkin 5 zanlı yakalandı.

Hint kenevirleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince yakılarak imha edildi.